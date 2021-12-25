سعر جديد مُرتقب للخبز.. كيف سيكون؟

قالت مصادر في قطاع الأفران والمخابز لـ"لبنان24" إنّ "العمل على انتاج الخبز مستمر اليوم السبت وغداً الأحد، كما أن التوزيع سيستمر ولن يتوقف بعكس ما يُشاع".

وأوضحت المصادر أنّ "سعر الخبز سيبقى على حاله حالياً ووزارة الاقتصاد قد تحدّد ثمناً جديداً في وقتٍ قريب، والزيادة على السعر الحالي قد لا تكون كبيرة"، وأضافت: "التكاليف تزداد إلا أنه لا يجب تحميل المواطن وزر الأزمات دائماً خصوصاً وسط الظروف القائمة".