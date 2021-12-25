لبنان

عبدالله: لن نفقد الأمل بقيامة لبنان

Lebanon 24
25-12-2021 | 03:33
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "كئيبة هي الأعياد هذه السنة، ولكننا لن نفقد الأمل بقيامة لبنان... أعياد مجيدة لكل اللبنانيين وخصوصا لإخوتنا وشركائنا في الوطن... إرادة الحياة متجذرة فينا ولن نيأس!"
 
 
 
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