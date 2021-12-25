عبدالله: لن نفقد الأمل بقيامة لبنان

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "كئيبة هي الأعياد هذه السنة، ولكننا لن نفقد الأمل بقيامة لبنان... أعياد مجيدة لكل اللبنانيين وخصوصا لإخوتنا وشركائنا في الوطن... إرادة الحياة متجذرة فينا ولن نيأس!"