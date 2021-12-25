رسالة من الراعي في "الميلاد".. هذا ما طلبه من المسؤولين!

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنه "ولد لكم اليوم المسيح المخلص، فالمسيح هو هو اليوم وإلى الأبد"، موضحاً أن "هذا الإحتفال الذي يجمع رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية، يؤكد أن هدفهم واحد المحافظة على هوية لبنان".وأكد في كلمة له، خلال ترأسه القداس بمناسبة عيد الميلاد في بكركي في حضور رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه "يذهب فكرنا اليوم إلى أعزائنا أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت الذين يجرحون بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مسار التحقيق، كما يذهب فكرنا إلى اللبنانيين اللبنانيون يعانون الفقر والجوع والحرمان من أبسط مسائل الحياة ونطالب المسؤولين في الدولة بالكفّ عن جريمة تعذيبهم وقهرهم فيما العمل السياسي يهدف الى تأمين الخير العام".وطالب من "المسؤولين الكف عن جريمة تعذيب اللبنانيين وقهرهم"، لافتاً إلى أن "المسؤولين يعطلون مسيرة الدولة ويمتهنون قهر الشعب". وأكد "أننا نهيب بالحكومة ألا تخضع للإستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية، فمن واجبها إستئناف جلسات مجلسها كي لا يتحول الأمر سابقة وعرفاً ويقيّد عمل الحكومات ورهن مسيرة مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكّل خرقاً للدستور، ونقضاً لإتفاق الطائف وتشويهاً للميثاق الوطني ولمفهوم التوافق".وشدد الراعي على "أنهم إمتهنوا قهر الشعب ولفه بثوب الحزن بدل فرحة العيد ولسنا ندري أهدافهم، ونأمل أن تتمكنوا يا فخامة الرئيس من إيجاد السبل لتحرير الدولة من مرتهنيها"، معتبراً أن "الإنتخابات النيابية إستحقاق دستوري واجب وهي ضمان لحصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها وهي فرصة للتغيير".ولفت إلى أن "هناك من يريد أن يجعل الناس تعتاد على غياب السلطات الدستورية وسائر منظمات الدولة، بغية خلق لبنان آخر لا يشبه نفسه، ويجب إنقاذ البلد عبر إعتماد مشروع حياد لبنان"، مؤكداً أن "المسؤولية الوطنية تفرض الفصل بين التجاذبات السياسية وعمل مجلس الوزراء وعمل القضاء والإدارات العامة، ووجود حكومة من دون مجلس وزراء ظاهرة غريبة تبيح التفرد بالقرارات الإدارية".وتوجه الراعي للرئيس عون، قائلاً: "لا بد من إنقاذ لبنان بمبادرات جديدة من بينها إعتماد مشروع حياد لبنان، لذلك نساندكم كي يستعيد لبنان توازنه وموقعه في العالم العربي وبين الأمم وكي ترفعوا غطاء الشرعية عن كل من يسيء إلى وحدة الدولة والشراكة الوطنية".