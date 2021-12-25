لبنان

إلى اللبنانيين.. مفاجأة عن سعر الصرف وخبيرٌ يكشفها

Lebanon 24
25-12-2021 | 03:52
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قال الخبير الاقتصادي محمود جباعي عبر قناة "الجديد" إنه "من الصعب جداً توحيد سعر صرف الدولار لأن المضاربة موجودة بصورة كبيرة ومصرف لبنان لا يتدخل بشكل كاف لحل هذه المشكلة عبر ضخّ الدولار".
وأضاف: "توحيد سعر الصرف لا يحصل إلا بخطة اقتصادية واضحة".

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