بلدية تشارك بماراتون فايزر...اليكم التفاصيل!

تشارك بلدية الغبيري والهيئة الصحية الإسلامية اليوم، بمبادرة من وزارة الصحة، بماراتون "فايزر"، من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، في المركز الصحي الاجتماعي لبلدية الغبيري، شارع عبدالله الحاج مقابل روضة الشهيدين الغبيري.الجرعة الاولى لمن هم في سن 12 عاما وما فوق (مواليد 2009 وما دون) لم يتلقوا أي جرعة لقاح. الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الاولى منذ 21 يوما على الأقل. الجرعة الثالثة لمن تلقى الجرعة الثانية منذ 5 أشهر على الاقل.ويمكن الحصول على الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح "فايزر"، حتى في حال كانت الجرعات السابقة مختلفة.