عودة في قداس الميلاد: لبنان عالق بين مجلس وزراء مُعلّق الأعمال وتحقيق يحاول النافذون تعطيله

اشار متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة الى ان بلدنا عالق بين مجلس وزراء معلق الاعمال وتحقيق يعمل السياسيون على تعليقه للحيلولة دون كشف الحقيقة التي يطالب بها ذوي ضحايا تفجير المرفأ وهذا حقّ لهم وواجب على الدولة، ولفت الى ان الشوارع قد هجرتها الزينة والاضواء، والمنازل فرغت من الطعام والاطفال.اضاف عودة خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، "لا تدعوا اليأس يدخل قلوبكم لأن لكلّ ظالم نهاية، وما نعيشه اليوم صعب جداً قد يفوق طاقتنا على الاحتمال".