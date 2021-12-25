لبنان

عودة في قداس الميلاد: لبنان عالق بين مجلس وزراء مُعلّق الأعمال وتحقيق يحاول النافذون تعطيله

Lebanon 24
25-12-2021 | 04:15
A-
A+
Doc-P-900603-637760286402624973.jpg
Doc-P-900603-637760286402624973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة الى ان بلدنا عالق بين مجلس وزراء معلق الاعمال وتحقيق يعمل السياسيون على تعليقه للحيلولة دون كشف الحقيقة التي يطالب بها ذوي ضحايا تفجير المرفأ وهذا حقّ لهم وواجب على الدولة، ولفت الى ان الشوارع قد هجرتها الزينة والاضواء، والمنازل فرغت من الطعام والاطفال.

اضاف عودة خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، "لا تدعوا اليأس يدخل قلوبكم لأن لكلّ ظالم نهاية، وما نعيشه اليوم صعب جداً قد يفوق طاقتنا على الاحتمال".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2021-12-25
23:03 | 2021-12-25
23:04 | 2021-12-25
23:07 | 2021-12-25
23:06 | 2021-12-25
23:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website