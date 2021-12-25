"طنبر المازوت" يعودُ إلى بيروت.. شاهدوا الصور

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تُظهر ما يُعرف بـ"الطنبر" في منطقة وطى المصطيبة - بيروت.

ووفقاً للناشطين، فإن هذا "الطنبر" مخصص لبيع المازوت للسكان، وهو يأتي مع خزانٍ كبير وحصان.