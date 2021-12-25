لبنان

"طنبر المازوت" يعودُ إلى بيروت.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
25-12-2021 | 04:30
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تُظهر ما يُعرف بـ"الطنبر" في منطقة وطى المصطيبة - بيروت.
ووفقاً للناشطين، فإن هذا "الطنبر" مخصص لبيع المازوت للسكان، وهو يأتي مع خزانٍ كبير وحصان. 
 
 
 
 
 
 
 

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