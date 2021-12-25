خيرالله في قداس الميلاد: ليعد الحكام إلى ضمائرهم

ترأس راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، قداس منتصف الليل في كاتدرائية مار اسطفان في البترون وقداس العيد في الكرسي الأسقفي في دير مار يوحنا مارون في كفرحي، في حضور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وعدد من المؤمنين.وألقى عظة قال فيها: "يسوع يولد اليوم من جديد في كل بيت من بيوتنا الذي أصبح مذودا جاهزا لاستقباله، لا دفء فيه ولا نور ولا عيش كريم. ويولد في كل عائلة من عائلاتنا المحرومة من أدنى متطلبات الحياة الكريمة، ولكن ليس من الفرح باستقبال المولود الجديد والإيمان والرجاء بالخلاص به ومعه. وهو يقول لنا، نحن شعب لبنان: إذا كنتوا بردانين أنا بدفيكن بمحبتي المطلقة، إذا كنتم تشكون من الجوع أنا أعطيكم خبز الحياة، إذا كنتم تغرقون بالعتمة غرقان أنا أنير لكم بنوري الذي لا ينطفئ، إذا كنتم حزانى أنا أعزيكم بالرحمة الإلهية، إذا كنتم مظلومين أنا أنصركم بعدالتي السماوية، إذا كنتم خائفين على حالكم وعلى مصيركم ومصير أولادكم ووطنكم أنا أقويكم بثقتي فيكم، إذا كنتم يائسين، أنا رجاؤكم. فلا تخافوا. ويقول لحكامنا والمسؤولين بيننا: استفيدوا من ولادة يسوع في وطنكم وفي شعبكم لكي تؤمنوا به وتتوبوا لئلا تموتوا في خطاياكم! عودوا إلى ضمائركم وتحرروا من خوفكم من فقد كراسيكم ومراكزكم وامتيازاتكم ومن روح الانتقام الساكنة قلوبكم، وارأفوا بشعبكم الذي سلبتموه كل شيء حتى ماله وكرامته. توبوا وعوضوا عليه. تخطوا مصالحكم الشخصية وتوحدوا في سبيل خدمة الخير العام وإعادة بناء لبنان وطنا رسالة".وختم:"رجاؤنا أن يكون ميلاد 2021، لنا ولكم وللجميع، ميلاد الفرح والسلام وولادة جديدة لوطن الأخوة والكرامة والحرية، وطنِ الانفتاح واحترام التعددية، وطن الإنسان، لبنان!"