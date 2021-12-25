سويف في قداس الميلاد: لبناننا مسلوب ومرهون ومظلوم

احتفل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، بقداس عيد الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس، في حضور مجموعة من المؤمنين من ابناء مدينة طرابلس والأبرشية، هنأ خلاله اللبنانيين بولادة السيد المسيح.وقال في العظة بعد الإنجيل: "الميلاد يأتي هذه السنة برفقة مسيرة سنودوسية، لنقوم بمراجعة حياتنا ونعمل بجدية على التوبة في الكنيسة والتغيير في الوطن حتى لا تتشوه هويته فيخسر رسالته. فلبناننا مسلوب ومرهون ومظلوم من الداخل والخارج، ويدفع فيه المواطن الثمن الأكبر من لحمه ودمه ومن خبزه وحقه في عيش كريم. وجرى كل هذا بسبب البعد عن القيم الأخلاقية، التي تضمن حقوق الإنسان وتحترم كل مواطن ومواطنة في حقهم الطبيعي بعيش لائق واستقرار وسلام. فأين الضمير وأين القيم في منظومة الحوكمة التي عبثت بالخير العام وبالمصلحة الوطنية العليا؟ أدعو الجميع ولا سيما الشباب المقيم والمهاجر، إلى أن يصنعوا التغيير بقرارهم وأيديهم، وبروح التمييز والعودة الى محبة الله وعيش القيم الإنسانية".وتابع: "أشجعكم في هذه المسيرة السينودسية على تنمية فضيلة الإصغاء للآخر وقبول الاختلاف والتنوع باتباع الحوار نهجا والانفتاح سبيلا، بهدف اكتشاف الغنى الذي سكبه الله في كل إنسان. وهذا الموقف الشجاع يتطلب تواضعا جريئا وتغييرا في الذهنية إذ نتوصل الى تثمين العمل الفريقي بروح جماعية، مبتعدين عن المزاجية والإرتجال، وواضعين كل ما وهبنا الله إياه من خيرات مادية وروحية وإنسانية وفكرية في سبيل الخير العام. وبهذه الروحية تنفتح الكنيسة وتتواصل مع كل المجتمعات والثقافات لتحيا في روح الأخوة الإنسانية بعيدا من هم الاقتناص والتزاما جديا لصون كرامة الإنسان. فيسوع ولد هنا وأيضا هناك. اعتدنا نحن على الهنا فتعالوا نذهب الى الهناك. هناك حيث الفقير والمنبوذ والمهمش والمظلوم من جراء كبرياء بعض ولاة هذا العالم الذين باعوا ضمائرهم وحولوا الإنسان الى سلعة يتاجرون بها. تعالوا نذهب الى الهناك حيث تنتهك الحرية وتسلب الكرامة الإنسانية فتولد جماعات مهجرة ومهاجرة، عدد كبير منها يموتون وهم يسيرون في الطريق. وأمام هذا الوجع والألم نرى كما هائلا من اللامبالاة واللاإنسانية".وختم: "نعيش جوهر الميلاد عندما نرسل الى هؤلاء الإخوة والأخوات وهم ليسوا ببعيدين منا. إنهم في قلب مجتمعنا، فتعالوا نسجد ليسوع بانحنائنا نحوهم نضمد جراحهم فنشفى من جراحنا".