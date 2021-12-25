لبنان

في بعلبك... طفل ضرب قنبلة يدوية فانفجرت ولقي مصرعه

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:21
A-
A+
Doc-P-900645-637760355952321706.jpg
Doc-P-900645-637760355952321706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي الفتى صالح الراضي ٦ سنوات مصرعه جراء عثوره على قنبلة يدوية في خراج بلدة جبعا - كفردان غربي بعلبك وإقدامه على ضربها ما أدى إلى انفجارها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث.
مواضيع ذات صلة
سعر "سندويش الطاووق" في لبنان يحلّق عالياً.. الثمن غير متوقع
lebanon 24
26/12/2021 06:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن أمرٍ لا يوجد إلا في لبنان.. ما هو؟
lebanon 24
26/12/2021 06:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في لبنان يغرّد عن "حزب الله".. هذا ما أعلنه
lebanon 24
26/12/2021 06:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رقمٌ هائل.. إليكم عدد إصابات "أوميكرون" في لبنان
lebanon 24
26/12/2021 06:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قنبلة يدوية

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2021-12-25
23:03 | 2021-12-25
23:04 | 2021-12-25
23:07 | 2021-12-25
23:06 | 2021-12-25
23:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website