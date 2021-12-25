في بعلبك... طفل ضرب قنبلة يدوية فانفجرت ولقي مصرعه

لقي الفتى صالح الراضي ٦ سنوات مصرعه جراء عثوره على قنبلة يدوية في خراج بلدة جبعا - كفردان غربي بعلبك وإقدامه على ضربها ما أدى إلى انفجارها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث.