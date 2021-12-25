البابا فرنسيس: لبنان يعيش وضعا صعبا ومحنة لم يعرفها تاريخه





وخص في رسالته لبنان، وذكر بـ"الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان"، قائلاً: "محنة لم يعرفها في تاريخه".



وكذلك ذكر كذلك بمأساة أطفال اليمن وسوريا والفقر في العالم، وبالوضع المأسوي في الأراضي المقدسة واستمرار الصراع، وقال: "دعونا نفكّر في الشعب السوري الذي يعيش حرباً والعراق الذي يعيش نهوضاً بعد مأساة ضخمة تدور منذ سنوات بصمت". وجه البابا فرنسيس رسالة عيد الميلاد وبركته لمدينة روما والعالم من شرفة بازيليك القديس بطرس.وخص في رسالته لبنان، وذكر بـ"الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان"، قائلاً: "محنة لم يعرفها في تاريخه".وكذلك ذكر كذلك بمأساة أطفال اليمن وسوريا والفقر في العالم، وبالوضع المأسوي في الأراضي المقدسة واستمرار الصراع، وقال: "دعونا نفكّر في الشعب السوري الذي يعيش حرباً والعراق الذي يعيش نهوضاً بعد مأساة ضخمة تدور منذ سنوات بصمت".

كما قال البابا فرنسيس في رسالة الميلاد إلى العالم: كلمة الله أعطت معنى للتاريخ وصارت جسداً للحوار معنا وهناك خطر في انعدام الحوار على المستوى الدولي.



وعلى الرغم من المطر الشديد، امتلأت ساحة القديس بطرس بالزائرين.