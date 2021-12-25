لبنان

البابا فرنسيس: لبنان يعيش وضعا صعبا ومحنة لم يعرفها تاريخه

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:45
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وجه البابا فرنسيس رسالة عيد الميلاد وبركته لمدينة روما والعالم من شرفة بازيليك القديس بطرس. 
 
وخص في رسالته لبنان، وذكر بـ"الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان"، قائلاً: "محنة لم يعرفها في تاريخه".
 
وكذلك ذكر كذلك بمأساة أطفال اليمن وسوريا والفقر في العالم، وبالوضع المأسوي في الأراضي المقدسة واستمرار الصراع، وقال: "دعونا نفكّر في الشعب السوري الذي يعيش حرباً والعراق الذي يعيش نهوضاً بعد مأساة ضخمة تدور منذ سنوات بصمت".
 
كما قال البابا فرنسيس في رسالة الميلاد إلى العالم: كلمة الله أعطت معنى للتاريخ وصارت جسداً للحوار معنا وهناك خطر في انعدام الحوار على المستوى الدولي. 
 
وعلى الرغم من المطر الشديد، امتلأت ساحة القديس بطرس بالزائرين.
 
 

لبنان

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