هاشم: لأخذ العبرة من معاني الميلاد في المحبة والفداء

تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد جولة تهنئة بالميلاد في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، أن يكون العيد "مناسبة لاستلهام القيم الروحية والأخلاقية التي أتى بها سيد المناسبة من أجل الإنسان وكرامته".وقال: "يأتي الميلاد هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها لبنان وتصيب اللبنانيين في حياتهم اليومية وقضاياهم المعيشية، وما نأمله أن يأخذ البعض العبرة من معاني الميلاد في المحبة والفداء، لتسود مفاهيم الوطنية الحقيقة بالابتعاد عن الحقد والكيدية والعمل على تسهيل الخطوات الإنقاذية التي تخرج لبنان من دائرة الأزمات".وشدد على "الخطاب الهادىء والكلمة الطيبة وكل ما يجمع ويوحد، لأن الإمعان في الفرقة والتحريض، قد يأخذ الجميع إلى الأسوأ، مما يدعو الى التنبه لكل خطوة ناقصة وأي مغامرة تدخلنا في نفق مظلم لا نعرف سبل الخروج منه".