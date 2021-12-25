سلط "انفوجراف" - التعاون المصري اللبناني في المجال الزراعي، الضوء على اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية - اللبنانية المشتركة، والتي عقدت في ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن، في حضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين. وهذه الاجتماعات استضافتها مصر من 19 حتى 23 كانون الأول الجاري.ولخص "انفوجراف" أبرز نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة بالآتي:اولا، مجال الحجر الزراعي:- تيسير اجراءات التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين: البطاطس والنخيل المصري والتفاح اللبناني.- تفعيل نقاط الاتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي بين البلدين.- نقل الخبرة المصرية الى لبنان في مجال تكويد المزارع وتتبع المنتجات الزراعية المصدرة.ثانيا، مجال البحوث الزراعية:- تبادل الخبرات والخبراء في مجال البحوث الزراعية في: استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية، انتاج التقاوي، انتاج الامصال واللقاحات البيطرية، وسلامة الأغذية، انظمة الري الحديث.- تحديد نقاط اتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي: مركز البحوث الزراعية في مصر ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية في لبنان.ثالثا، مجال الخدمات البيطرية:- التعاون في مجال الثروة الداجنة.- تيسير إجراءات تصدير شحنات اسماك السالمون الطازج اللبنانية المصدرة إلى مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.رابعا، مجال الإرشاد الزراعي:- تبادل الخبرات في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي.- الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الارشاد الزراعي والتطبيقات الرقمية ومنظومة كارت الفلاح، وتطوير المراكز الإرشادية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.خامسا، مجال التغيرات المناخية:- التنسيق لإعداد استراتيجية عربية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها يتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر عام 2022.