لبنان

عزالدين تفقد محطتي البص والرشيدية لمتابعة حل أزمة المياه

Lebanon 24
25-12-2021 | 08:54
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جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين، برفقة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، في محطتي البص والرشيدية، للاطلاع على عملية تأهيل الينابيع في الرشيدية، والتي كان يستفاد من ثلاثة منها وبالطاقة الدنيا، ليصبح عدد الينابيع المستفاد منها خمسة، الأمر الذي من شأنه زيادة كميات ضخ المياه إلى محطة البص ومنها إلى مدينة صور وقرى الجوار من 7 آلاف متر مكعب إلى 12 ألف متر مكعب في اليوم. واطلع عزالدين على عملية إصلاح خط الجر القديم من محطة الرشيدية باتجاه محطة البص لزيادة الكميات الواصلة إليها وتغطية العجز.
 
وقال ضاهر: "قمنا اليوم بجولة ميدانية في محطة الرشيدية وشاهدنا آلية العمل التي تحصل فيها، لا سيما لناحية إضافة نبعين جديدين إلى الينابيع الثلاث الموجودة بالأساس، ليصبح مجموع الينابيع التي تغذي محطة البص ومنها إلى مدينة صور وقرى الجوار، خمسة ينابيع".
 
أضاف: "الجدير بالذكر أن هذين النبعين يغذيان هذه المحطة بالجاذبية، وبالتالي لا نتأثر بموضوع انقطاع الكهرباء، ومحطة الرشيدية كانت تغذي محطة البص بحدود 7 آلاف متر مكعب في اليوم، وأصبحت تغذيها اليوم مع اطلاق هذا المشروع الجديد ب12 ألف متر مكعب في اليوم، وبالتالي، من المفترض أن تنتهي الأزمة التي كانت موجودة على مدى الأيام السابقة مطلع الأسبوع المقبل. كما أن المشاريع الجديدة التي تعمل عليها المؤسسة من شأنها توفير المياه إلى الأهالي بشكل مستدام".
 
وختم: "هذا العمل الذي قمنا به في محطة الرشيدية في الأيام المنصرمة، سيؤدي إلى توفر المياه بشكل دائم إلى محطة البص، وعليه، حل المشكلة القائمة حاليا في بعض أحياء مدينة صور".
 
بدوره قال عزالدين: "استكمالا لمتابعة موضوع ضخ المياه إلى مدينة صور وأحيائها والجوار، قمنا بالاطلاع على مصادر المياه في محطة الرشيدية والتي تغذي المحطة الأساسية في البص ومنها إلى صور والجوار، وتبين أن هناك ورشة استحداث مصادر إضافية لتأمين الكميات الكافية من المياه لتزويد محطة البص بها، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرارية الضخ إلى جميع الأحياء في المدينة وجوارها، وذلك ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل".
 
وشكر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومديرها العام وكذلك الجهات المانحة "التي ساهمت في هذا العمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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