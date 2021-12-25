أثناء قيامه باصطياد الأسماك في بحر العبدة... فوجئ بجثة عائمة! (صورة)

أثناء قيام أحد الصيادين باصطياد الأسماك في بحر العبدة - عكار فوجئ بجثة عائمة على سطح المياه حيث كان من الصعب التعرف إليها جراء تحللها ليتم سحبها لاحقاً من قبل فرق الدفاع المدني ونقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة في طرابلس بواسطة الصليب الأحمر اللبناني.وقد تبين لاحقاً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجثة تعود للمفقود جهاد المصري بعد كشف الطبيب الشرعي عليها والتعرف إليها من قبل ذويه الذين تم استدعائهم إلى المستشفى.يذكر أن جهاد المصري كان قد فقد منذ حوالي الأسبوع لدى خروجه لاصطياد الأسماك في بحر الميناء ولم يعد منذ حينها.