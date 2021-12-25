لبنان

السعودي وزيدان تفقدا أعمال ترميم واجهة صيدا البحرية

Lebanon 24
25-12-2021 | 10:43
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تفقد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومحمد زيدان أعمال ترميم الواجهة البحرية في صيدا القديمة، والتي تتم بتمويل وتنفيذ من "جمعية محمد زيدان للإنماء" وبالتنسيق مع البلدية.
 
وشارك في الجولة رئيس الجمعية المهندس خضر بديع، عضو المجلس البلدي الدكتور حازم بديع، المهندسة المستشارة في الجمعية هيفاء الأمين، محمد الرفاعي، والمهندس طارق بديع.
 
وشملت الجولة الأعمال المنفذة من المرحلة الأولى التي بدأت من شهر شباط العام الحالي، وإطلاق المرحلة الثانية من الترميم.

ونوه السعودي بإنجاز جمعية زيدان، وما تعمل عليه من أجل إظهار الوجه التراثي للواجهة البحرية في صيدا القديمة. وقال: "ما شاهدته حقيقة يفرح القلب، والله يبارك بهذه المكرمة من السيد زيدان وبكل من مول وشارك في تنفيذ هذا المشروع الإنمائي المهم لصيدا، فشكرا لهم من القلب".

من جهتها قالت المهندسة الأمين: "نحن في شهر شباط 2021 استلمنا من البلديه الجزء الاول من الواجهة البحرية، الان أنجزنا هذا الجزء الممتد من محيط خان الإفرنج وحتى حي السبيل. وكذلك أنجزنا القسم المسمى حارة البحر، واليوم بدأنا بالمرحلة الثانية بترميم زاوية الكنان التاريخية. وجولة الرئيس السعودي هي لنسلمه الجزء المنفذ ويسلمنا الأجزاء الجديدة التي باشرنا العمل فيها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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