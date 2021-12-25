لبنان

ثور هائج في مرفأ بيروت وصعوبة في السيطرة عليه (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2021 | 10:42
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ثورًا هائجًا في مرفأ بيروت.
 
وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن الثور برازيلي وهناك صعوبة ف السيطرة عليه.
 
 
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ثور

مرفأ بيروت

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