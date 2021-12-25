رقمٌ هائل.. إليكم عدد إصابات "أوميكرون" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، أنّ الفحوصات المخبرية سجلت منذ 3 كانون الأول الجاري وحتى اليوم، 433 حالة مصابة بالمتحوّر "أوميكرون".

أمّا في ما خصّ إصابات "كورونا"، فقد تم تسجيل 2017 إصابة جديدة ليصبح العدد التراكمي للحالات في لبنان 711259.