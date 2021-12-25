الجيش: خرقان بحريان معاديان مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 24 / 12 / 2021 اعتبارا من الساعة 21.05 ولغاية الساعة 21.47، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 296 متراً، و تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".