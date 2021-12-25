مفاجأة جديدة عن الدولار في المصارف.. هذا ما يحصل

تبيّن بشكل مباشر وجود قيودٍ على عملية سحب الدولار من المصارف، وذلك استناداً إلى تعميم مصرف لبنان رقم 161 الصادر قبل يومين.



وفعلياً، فإن المواطن الذي يحتاج إلى سحب الدولار من حسابه بالليرة اللبنانية، يتوجب عليه معرفة معدّل المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من الحساب شهرياً. فعلى سبيل المثال، فإن الحد الأقصى للسحب من الحساب بالليرة اللبنانية يصل إلى ستة ملايين شهرياً، الأمر الذي يعني أن المواطن يجب أن يسحب الدولار ضمن مبلغ الـ6 مليون ليرة. وهنا، فإن هذا المبلغ (أي الـ6 مليون يساوي 250 دولاراً في حال سعّر المصرف الدولار للسحب على أساس 24 ألف ليرة). وبذلك، فإنه في حال قام المواطن بسحب المبلغ المذكور في اليوم الأول من الشهر، فإنه لن يتمكن بتاتاً بعد ذلك من إجراء عملية سحب أخرى إلا مع بداية الشهر التالي. وفعلياً، فإن المواطن الذي يحتاج إلى سحب الدولار من حسابه بالليرة اللبنانية، يتوجب عليه معرفة معدّل المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من الحساب شهرياً. فعلى سبيل المثال، فإن الحد الأقصى للسحب من الحساب بالليرة اللبنانية يصل إلى ستة ملايين شهرياً، الأمر الذي يعني أن المواطن يجب أن يسحب الدولار ضمن مبلغ الـ6 مليون ليرة. وهنا، فإن هذا المبلغ (أي الـ6 مليون يساوي 250 دولاراً في حال سعّر المصرف الدولار للسحب على أساس 24 ألف ليرة). وبذلك، فإنه في حال قام المواطن بسحب المبلغ المذكور في اليوم الأول من الشهر، فإنه لن يتمكن بتاتاً بعد ذلك من إجراء عملية سحب أخرى إلا مع بداية الشهر التالي.