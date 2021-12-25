اختتام "ماراتون فايزر" في الغبيري.. كم بلغ عدد الملقحين؟

نفذت بلدية الغبيري اليوم "ماراثون فايزر" ضمن مركزها الصحي، حيث أعطي اللقاح لـ883 شخصاً بين الجرعة الأولى والثانية والثالثة.



وشكر رئيس بلدية الغبيري معن الخليل للعاملين في المركز الصحي والمتطوعين من الهيئة الصحية والدفاع المدني في الهيئة ولكل العاملين في وزارة الصحة وعناصر شرطة بلدية الغبيري "جهودهم في هذا اليوم المبارك، ذكرى ولادة نبي الله عيسى، بالرغم من أنه يوم عطلة، حرصوا على الحضور خدمة لأهلنا وناسنا لمواجهة فيروس كورونا".