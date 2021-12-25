في حاصبيا.. سارق سيارات يقع بقبضة "المعلومات"

أوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا مرجعيون في قوى الأمن الداخلي، المواطن "ح.خ" في بلدة الرفيد البقاعية، بجرم سرقة سيارات من منطقة حاصبيا، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".