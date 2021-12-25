لبنان

في حاصبيا.. سارق سيارات يقع بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
25-12-2021 | 11:56
A-
A+
Doc-P-900706-637760556468524540.jpg
Doc-P-900706-637760556468524540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا مرجعيون في قوى الأمن الداخلي، المواطن "ح.خ" في بلدة الرفيد البقاعية، بجرم سرقة سيارات من منطقة حاصبيا، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
مواضيع ذات صلة
"المعلومات" توقف 24 شخصاً دخلوا لبنان بطريقة غير شرعيّة
lebanon 24
26/12/2021 06:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر "سندويش الطاووق" في لبنان يحلّق عالياً.. الثمن غير متوقع
lebanon 24
26/12/2021 06:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن أمرٍ لا يوجد إلا في لبنان.. ما هو؟
lebanon 24
26/12/2021 06:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في لبنان يغرّد عن "حزب الله".. هذا ما أعلنه
lebanon 24
26/12/2021 06:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

المعلومات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2021-12-25
23:03 | 2021-12-25
23:04 | 2021-12-25
23:07 | 2021-12-25
23:06 | 2021-12-25
23:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website