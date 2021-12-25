وهاب يتحدث عن أمرٍ لا يوجد إلا في لبنان.. ما هو؟

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قد يجد البعض كثيراً من دول العالم أجمل من لبنان لكن التضامن الإجتماعي الموجود عندنا لا يوجد في أي مكان. شكراً لجارٍ يساعد جاره شكراً لمغترب يساعد أهله وأقاربه وجيرانه شكراً لميسورٍ يساعد فقيراً. سيقوم لبنان بإرادة شعبٍ يرفض الموت رغم قلة ضمير الذين حكموه".