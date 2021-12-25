هجومٌ يطالُ عناصر من الدفاع المدني في الجنوب.. ماذا حدث؟ (صور)

تعرّض 7 من متطوّعي الدفاع المدني في مركز النبطية، أمس الجمعة، لاعتداء وضرب مبرح بين بلدتي انصار والشرقية، ما أدى إلى جرح 4 منهم وإصابات في الرأس والوجه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.