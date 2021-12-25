لبنان

هجومٌ يطالُ عناصر من الدفاع المدني في الجنوب.. ماذا حدث؟ (صور)

Lebanon 24
25-12-2021 | 14:44
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تعرّض 7 من متطوّعي الدفاع المدني في مركز النبطية، أمس الجمعة، لاعتداء وضرب مبرح بين بلدتي انصار والشرقية، ما أدى إلى جرح 4 منهم وإصابات في الرأس والوجه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب. 
 
 
 
 
 
 
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