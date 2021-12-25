لبنان

الدولار "يتراجع" في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مساء اليوم؟

Lebanon 24
25-12-2021 | 14:54
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سجّل سعر الدولار تراجعاً في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ بلغ 27150 ليرة لبنانية للمبيع و 27200 ليرة لبنانية للشراء.
يُشار إلى أن تسعيرة الدولار تراوحت، عصر اليوم، بين 27250 و27300 ليرة.
 
 
 
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