لبنان

سقطت من الطابق الخامس.. مواطنة تخسرُ حياتها في طرابلس

Lebanon 24
25-12-2021 | 15:39
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توفيت المدعوّة "ز.ع" جراء سقوطها من الطابق الخامس من المبنى الذي تقطنه في منطقة جبل محسن - طرابلس.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد نُقلت الجثة إلى المستشفى الحكومي في منطقة القبّة، وقد عُرف أن المتوفية تُعاني من أمراضٍ نفسية. 
 
 

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