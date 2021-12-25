سقطت من الطابق الخامس.. مواطنة تخسرُ حياتها في طرابلس

توفيت المدعوّة "ز.ع" جراء سقوطها من الطابق الخامس من المبنى الذي تقطنه في منطقة جبل محسن - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد نُقلت الجثة إلى المستشفى الحكومي في منطقة القبّة، وقد عُرف أن المتوفية تُعاني من أمراضٍ نفسية.