ما حقيقة احتجاز شابة داخل السفارة الأردنية في بيروت؟

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، احتجاز شابة أردنية في مبنى السفارة في العاصمة اللبنانية بيروت، أو سعي السفارة لإعادة شابة إلى الأردن.

وصرح أبو الفول لوكالة "عمون" الإخبارية اليوم السبت، ردًا على ما نشرته منظمة العفو الدولية، أن "السفارة الأردنية في لبنان وسائر السفارات الأردنية وبقية البعثات الدبلوماسية لا تقوم بالاحتجاز إطلاقا".

وأشار إلى أن "ذلك من اختصاص الأجهزة الأمنية وليس البعثات الدبلوماسية".



كذلك، نفى أبو الفول أن "تكون قد تبلغت السفارة الأردنية في لبنان باحتجاز شابة أردنية من قبل السلطات اللبنانية مؤخراً".



ونشرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنباء عن اعتقال مواطنة أردنية في لبنان قبل سفرها إلى أستراليا بيومين، بهدف اللجوء الإنساني.

وذكرت المنظمة أن "الشابة الأردنية تبلغ من العمر 25 عاماً وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حيث حصلت على تأشيرة إنسانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أسترالية عن المنظمة"، حسبما ذكره نفس المصدر.

وبينت منظمة العفو الدولية أن "الشابة ستواجه اضطهادا إذا ما تمت إعادتها إلى الأردن".