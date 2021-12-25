بيرم: نؤكد احترام القوانين التي تنظم عمل نقابات المهن الحرة الرئيسية

قال وزير العمل مصطفى بيرم خلال ندوة أقيمت بدعوة من مركز سراج الهدى للدراسات، إنّ "الذين هاجموا قراراته المتعلقة بتعديل طفيف بالقوانين المتعلقة بالعمالة الفلسطينية في لبنان، لم يقرأوا القرار بالتأكيد ولم يطلعوا على بنوده، لانه قرار واضح مستند الى القوانين اللبنانية".

وأكد بيرم احترام القوانين التي تنظم عمل نقابات المهن الحرة الرئيسية، لافتاً إلى أن "أي طعن يمكن أن يقدم سيردّ عليه بالقانون وبكل موضوعية ومن دون أي تشنج أو تحامل على أحد".