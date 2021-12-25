إطلاق نار بين وادي الجاموس وببنين.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع إطلاق رصاصٍ بين بلدتي وادي الجاموس وببنين.

وتبين بعد الدقيق أن سبب إطلاق الرصاص هو محاولة سرقة لاحد المنازل، إذ شعر السكان بحركة غريبة.