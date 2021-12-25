لبنان

إطلاق نار بين وادي الجاموس وببنين.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-12-2021 | 16:57
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع إطلاق رصاصٍ بين بلدتي وادي الجاموس وببنين. 
وتبين بعد الدقيق أن سبب إطلاق الرصاص هو محاولة سرقة لاحد المنازل، إذ شعر السكان بحركة غريبة.
 
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اطلاق نار

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