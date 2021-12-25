لبنان

رسالة من بري الى ميقاتي

Lebanon 24
25-12-2021 | 23:02
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نقلت«الشرق الأوسط» عن مصدر نيابي بارز أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعث أول من أمس، برسالة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتعلق بطلب تكتل لبنان القوي تخصيص جلسة لمساءلة الحكومة . وقال المصدر النيابي إن بري تعامل مع دعوة تكتل لبنان القوي بعقد جلسة لمساءلة الحكومة حسب الأصول، وإنه بعث برسالته إلى ميقاتي ليكون في وسعه الاستعداد للرد على مساءلته في خلال 15 يوماً قبل انعقاد الجلسة، مع أن تحديد موعدها لا يزال عالقاً على فتح دورة استثنائية، ولفت إلى أن باسيل يهدد باستخدام سلاحه الثقيل بالمعنى السياسي في المؤتمر الذي يعقده في 2 كانون الثاني المقبل.
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