لبنان

أوساط بعبدا تتوقع "قنبلة من العيار الثقيل" غدا

Lebanon 24
25-12-2021 | 23:30
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بانتظار الموقف الذي وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بالكشف عنه غدا الإثنين، قالت أوساط قصر بعبدا عبر "الأنباء" الإلكترونية إن "رئيس الجمهورية سيفجر قنبلة من العيار الثقيل، وسيتطرق الى كل المطبات التي رافقت عهده منذ العام 2016 حتى اليوم، التي ارتكبت على أيدي الحلفاء والخصوم، ويسمي الأمور بأسمائها، ولن يوفر تحالف مار مخايل من هجومه، لأنه مصمم على طرح الامور كما هي"، رافضا تحميله وحده مسؤولية تغطية سلاح حزب الله، "لأن سلاح الحزب كان موجودا قبل عودته من فرنسا، وأن قوى 14 آذار كانت تتعامل معه كأمر واقع لأن له امتدادات اقليمية".
 
وأشارت الأوساط الى أن "عون عاتب على حزب الله لعرقلته مسيرة العهد، والانحياز الكامل إلى جانب خصمه الرئيس نبيه بري الوحيد الذي اعترض على وصوله الى رئاسة الجمهورية".
 
المصدر: الانباء الإلكترونية
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