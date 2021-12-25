مساع لاعادة تدوير "صفقة المقايضة"

كتبت "الانباء" الكويتية" أن تعطيل الحكومة ومثلها مجلس النواب، مرشح للتمديد، بعد الهزة التي أصابت العلاقات بين الرئيس عون وتياره من جهة، وبين «الثنائي الشيعي» من جهة ثانية، على خلفية قرار المجلس الدستوري وسقوط صفقة التسوية المعروفة، لكن يبدو أن ثمة مساع لإعادة تدوير هذه الصفقة من خلال طرح «لقاح» تسووي جديد يجري تحضيره الآن على نار هادئةوتحدثت مصادر سياسية لـ "الأنباء" الإلكترونية اللبنانية عن "معادلة جديدة، الحكومة وتحقيقات المرفأ مقابل الانتخابات النيابية والموافقة على فتح دورة استثنائية، فإما أن يهدم الهيكل على رأس الجميع، وإما الشروع بحل الأزمة إنطلاقا من فك أسر الحكومة".ورأت أن "موقف عون المرتقب، وخاصة تجاه التصعيد مع حزب الله قد يساهم بشد العصب المسيحي الى جانب التيار الوطني الحر، والذي سيكون مرتكزا لكلمة النائب جبران باسيل المرتقبة مطلع السنة الجديدة".