لبنان

نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2021 | 01:30
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علق عدد من المتابعين على اصرار نائب حالي مقرب من قوى التغيير على الترشح للانتخابات النيابية من دون التحالف مع اي قوة سياسية او حزب سياسي تقليدي بالقول انه يقدم على الانتحار السياسي بإرادته.
واعتبر هؤلاء ان الواقع الانتخابي للنائب معقد بالرغم من حضوره الشعبي الوازن،  لكن من شبه المستحيل ان يتمكن وحده او حتى بتحالف مع المجتمع المدني ففط، من الوصول الى العتبة الانتخابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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