لبنان

ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2021 | 01:45
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كشف أحد الضباط المتقاعدين حديثاً وكان يرأس جهازا أمنيا أمام أقاربه وزملائه بأنه حسم خياره بالترشح للإنتخابات النيابية المقبلة عن أحد المقاعد المارونية في دوائر الأطراف، طالباً منهم الجهوزية لخوض هذه المعركة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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