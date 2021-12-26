ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا

كشف أحد الضباط المتقاعدين حديثاً وكان يرأس جهازا أمنيا أمام أقاربه وزملائه بأنه حسم خياره بالترشح للإنتخابات النيابية المقبلة عن أحد المقاعد المارونية في دوائر الأطراف، طالباً منهم الجهوزية لخوض هذه المعركة.