لبنان

محلات تجارية تستفيد من ارتفاع الدولار 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2021 | 02:15
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لم يعد مفاجئًا أن تكون أسعار المواد الغذائية مختلفة بشكل لافت بين محل تجاري وآخر حتى في المنطقة ذاتها، وذلك بسبب عدم ثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية والتغييرات الكبيرة التي تطرأ عليه بين يوم وآخر، إذ يقوم محل تجاري معين  بشراء بعض السلع التجارية على سعر محدد،  بينما يقوم محل آخر بشراء السلع ذاتها في اليوم التالي على سعر مغاير ما يضطره إلى بيعه أيضًا بسعر يختلف عن المحل الأول. وعليه، فقد استفادت بعض المحلات من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالأخص تلك التي كانت قد اشترت كميات كبيرة من بعض السلع لتقوم  ببيعها بأسعار أقل من المحلات التجارية الأخرى، وهذا ما يتيح لها تحقيق أرباح كبيرة.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

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