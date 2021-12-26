الدولار الأسود ... "سرقة موصوفة" 

إشتكى عدد لا بأس به من اللبنانيين المغتربين الذين قصدوا بلدهم الأمّ لتمضية فرصة الإعياد في ربوعه وبين الأهل والأصحاب من "فذلكة" الدولار الأسود والدولار الأبيض. وسبب الشكوى أنهم يتفاجأون في كل مرة يلجأون فيها إلى صرف دولاراتهم، وهي في معظمها دولارات سوداء، عندما يحتسب الصيارفة هذه الدولارات على أساس كل مئة دولار أميركي بتسعين دولارًا فقط، أي أنهم يخسرون بكل مئة دولار عشرة دولارات، وهذا ما يعتبرونه "سرقة موصوفة".