لبنان

أيها اللبنانيون... لا تكرروا تجربة السنة الماضية 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2021 | 03:15
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حذّرت مصادر طبية عبر "لبنان24" اللبنانيين من تكرار تجربة السنة الماضية، حيث لم تُتخذ الإجراءات الوقائية الكافية في المطاعم والملاهي الليلية في سهرات رأس السنة، إن من حيث التباعد الإجتماعي أو من حيث التأكد من أن رواد هذه المطاعم والملاهي والمقاهي ملقّحون ضد وباء "كوفيد 19"، وذلك خوفًا من دخول البلاد في محظور التعبئة العامة والإقفال التام، بإعتبار أن المتحور "أو ميكرون" ينتشر بسرعة فائقة، وهذا ما يمكن تلافيه من خلال إتباع الإجراءات الوقائية الضرورية واللازمة.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

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