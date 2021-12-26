لبنان

الإجراءات الأمنية... ما في يا أمي إرحميني! 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-12-2021 | 03:45
A-
A+
Doc-P-900803-637761012819559590.jpg
Doc-P-900803-637761012819559590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أن القطاعات الأمنية التي ستوكل إليها مهمة الحفاظ على الأمن في فترة الأعياد، وبالأخص ليلة رأس السنة، قد أُعطيت أوامر مشدّدة بضرورة عدم التهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن، خصوصًا أن ثمة تقارير وردت إلى المراجع الأمنية تشير إلى إمكان تحرّك بعض المجموعات المشاغبة لإثارة بعض الحوادث المخطّط لها لتعكير صفو الأعياد. 
وتقول الأوامر العسكرية بصراحة "لا ترحموا من يحاول الإصطياد في المياه العكرة. ما في يا أمي إرحميني".  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2021-12-26
07:54 | 2021-12-26
09:12 | 2021-12-26
09:40 | 2021-12-26
09:24 | 2021-12-26
09:19 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website