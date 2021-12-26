لبنان

هل سيقبل باسيل بالهزيمة؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2021 | 04:15
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يدرك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن الخسارة السياسية التي مني بها كبيرة، لأن "عجز" المجلس الدستوري منح رئيس مجلس النواب صلاحيات واسعة لتمرير إستحقاقات دستورية مقبلة بعدما أصبحت "الفتوى" السياسية - القانونية التي تشير الى أن نصاب الأغلبية المطلقة هو 59 نائبًا وليس  65، أمرًا واقعًا يمكن البناء عليه في التصويت على كفّ يد القاضي طارق البيطار عن ملف تحقيقات المرفأ، وكذلك التمديد لمجلس النواب، إذا تعذرت الإنتخابات لأسباب قاهرة، واحتمال انتخاب المجلس نفسه رئيسا جديدا للجمهورية وفق نصاب الثلثين. 
فهل سيقبل باسيل بهذه الهزيمة أم أنه يتهيأ لردّ الصاع صاعين؟  
المصدر: خاص "لبنان 24"

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