المطاعم FULL!

رغم التوقعات السلبية من قبل أصحاب القطاعات السياحية في لبنان لفترة الأعياد، إكتظت المطاعم يوم أمس بالزبائن في مختلف المناطق الساحلية والعاصمة بيروت، وكان لافتًا وجود عدد كبير من السياح العرب.

وقال أحد أصحاب المطاعم أن المشكلة الأساسية اليوم ليست بعدد الزبائن اليومي، بل بأن الربح بات قليلاً جداً بسبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية، مقارنة مع الفترة السابقة.