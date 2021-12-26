كيف ستحتسب اسعار التزلج؟

المنخفض الجوي الذي سيطر على لبنان الاسبوع الماضي، غطى جبالنا بالثلج الأبيض، معلناً بدء موسم التزلج، لكن تبين ان اسعار التذاكر ستكون بالدولار "الفريش" أو وفق سعر الصرف. وتبدأ الأسعار في كفردبيان مثلاً من 15 دولارا وتصل الى 450 دولار، وفق العمر ومدة التزلج.