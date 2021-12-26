13
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إنه زمن الرجاء... لبنان سيهزم الموت وسينتصر
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
26-12-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنه زمن الرجاء. هذا ما بشرّ به ملائكة السماء رعاة الأرض يوم ميلاد المخلص. ولولا هذا الرجاء لأصبحت الحياة رتيبة ومن دون هدف أو معنى. وكما هي الحال في الإيمان هكذا هي حالنا في لبنان، الذي سينتصر حتمًا على الآمه، مهما طال درب الجلجلة. ولا بدّ من أن ينجلي فجر جديد ويزال الكابوس عن صدور اللبنانيين، الذين تحمّلوا ولا يزالون يتحمّلون ما لم يتحمّله شعب آخر على وجه الكرة الأرضية.
هذا هو الرجاء الذي يجعل كل واحد منهم يعضّ على جرحه، لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه بعد الليل الطويل لا بدّ من أن ينبلج فجر جديد، وبعد كل طلعة هناك نزلة، وبعد كل سقطة سيكون نهوض وإستنهاض.
ما نقوله ليس شعرًا أو مجرد عاطفة فرضها المناخ الميلادي الإيجابي، بل هو واقع يستند إلى تجارب الماضي. فما مرّ به اللبنانيون منذ الإستقلال حتى اليوم أكبر شاهد على أن المآسي، على رغم قساوتها، لا تدوم. فالحرب التي روعّت وشرّدت وهجرّت ويتّمت وأثكلت كثيرين وضع إتفاق الطائف نهاية لها. وكانت بداية جديدة، إنمائيًا وعمرانيًا وحركة إقتصاديًا ونمّوًا وبحبوحة.
ولكن المصيبة أن غالبية الذين توالوا على السلطة لم يعرفوا أن يستثمروا هذه الإيجابيات، ولم يفكرّوا سوى بمصالحهم الشخصية حتى عدنا إلى نقطة الصفر، وحتى إلى ما دون هذه النقطة بأشواط.
هؤلاء الذين يُعرَفون بـ"المنظومة الحاكمة" لم يسعوا إلى بناء دولة حديثة تعتمد على إقتصاد إنتاجي هادف، ولم يستطعوا توظيف المناخات الإيجابية التي أرساها إتفاق الطائف، بإرادة عربية ودولية، على رغم الوصاية السورية، فأدخلونا من جديد في دهاليز محاصصات أدّت إلى خراب شامل على كل المستويات، بدءًا بإنهيار القطاع المصرفي، وهو كان الركن الأساسي للإقتصاد الحر. وكان يُعتقد أنه سيبقى صامدًا وحيدًا حتى ولو إنهارت المؤسسات الأخرى. لكن "المؤامرة" كانت أقوى من أي إرادة أخرى.
وعلى رغم كل ذلك لا تزال هناك إمكانية جديدة للنهوض عبر ما يعّول عليه من نتائج قد تفرزها الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث ستكون عين الخارج مرّكزة على تفاصيلها، مع الأخذ في الإعتبار إمكانية إحتفاظ الأحزاب السياسية التقليدية بمواقعها المعروفة، مع التشديد على أن المطلوب تغييرٌ من داخل هذه الأحزاب، لأن النهج القديم الذي كان متّبعًا سيعرّض القيمين عليها، إلى أي جهة إنتمت، لعقوبات دولية موجعة، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي.
ونعود إلى البداية، إلى زمن الرجاء، وإلى زمن إنتظار القيامة، وإلى زمن الخيارات الصعبة، وزمن فرز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، مردّدين مع المتفائلين، ولو بحذر، أن لبنان سيعود من جديد وطن التلاقي، وسيعود إلى لعب دوره الريادي في المنطقة، وستكون له مكانته المعروفة، علميًا وتربويًا وثقافيًا وعمرانيًا وإنمائيًا، وسيعود منارة الشرق، ومستشفى الشرق وجامعة الشرق.
هذا ما نؤمن به، وهذا ما يحدونا إلى التفاؤل، مع العلم أن الواقع الحالي لا يوحي بهذا الشيء. ولكن وبما أننا ابناء الرجاء فالتسليم بالأمر الواقع ليس من قاموسنا، وليس من قاموس من يريد ويعمل على أن يوصل الوطن إلى برّ الإنتخابات النيابية بأمان وسلام.
هذا ما فعله في الماضي، وسيعيد الكرّة، مع الإصرار نفسه وتحمّل المسؤولية كاملة وغير منقوصة.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
02:00 | 2021-12-26
26/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
06:09 | 2021-12-26
26/12/2021 06:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
01:45 | 2021-12-26
26/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
01:30 | 2021-12-26
26/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
17:00 | 2021-12-26
استياء فاتيكاني من القيادات السياسية
16:55 | 2021-12-26
مقدمات النشرات المسائية
16:49 | 2021-12-26
وفدٌ عراقي رفيع المستوى يزور بيروت غداً.. من سيلتقي؟
16:17 | 2021-12-26
رسائل مشبوهة تعرض هواتف اللبنانيين للخطر.. هذا فحواها
15:13 | 2021-12-26
مذنب يظهر في سماء لبنان خلال الليل.. شاهدوا الصورة
15:05 | 2021-12-26
كم سجل عداد كورونا اليوم؟
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 01:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 01:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 01:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact