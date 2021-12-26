نائب يكشف عن "حقيقة مؤلمة" تحصل في الشوف... هذا ما قاله

جميع حالات كورونا في الشوف، ممن فقدناهم أو من الموجودين في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات هم من غير الملقحين.
حقيقة مؤلمة تتطلب المسارعة في تلقيح كبارنا ومرضانا والفئة المعرضة للإصابة.
لقاحات وزارة الصحة مؤمنةفي مستشفى سبلين الحكومي وبتمويل لمنصة التلقيح من تيمور جنبلاط!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 26, 2021
جميع حالات كورونا في الشوف، ممن فقدناهم أو من الموجودين في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات هم من غير الملقحين.
حقيقة مؤلمة تتطلب المسارعة في تلقيح كبارنا ومرضانا والفئة المعرضة للإصابة.
لقاحات وزارة الصحة مؤمنةفي مستشفى سبلين الحكومي وبتمويل لمنصة التلقيح من تيمور جنبلاط!