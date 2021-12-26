نائب يكشف عن "حقيقة مؤلمة" تحصل في الشوف... هذا ما قاله

كشف النائب بلال عبدالله، عبر "تويتر" أن "جميع حالات كورونا في الشوف، ممن فقدناهم أو من الموجودين في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات هم من غير الملقحين، حقيقة مؤلمة تتطلب المسارعة في تلقيح كبارنا ومرضانا والفئة المعرضة للإصابة"، وأكد أن "لقاحات وزارة الصحة مؤمنة في مستشفى سبلين الحكومي وبتمويل لمنصة التلقيح من تيمور جنبلاط!".

جميع حالات كورونا في الشوف، ممن فقدناهم أو من الموجودين في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات هم من غير الملقحين.

حقيقة مؤلمة تتطلب المسارعة في تلقيح كبارنا ومرضانا والفئة المعرضة للإصابة.

لقاحات وزارة الصحة مؤمنةفي مستشفى سبلين الحكومي وبتمويل لمنصة التلقيح من تيمور جنبلاط! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 26, 2021