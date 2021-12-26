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لبنان
مأساة حادث سير جبيل... خالد توفي وانضمّ إلى شقيقه أحمد
Lebanon 24
26-12-2021
|
01:50
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توفي الشاب خالد رمضان، إبن بلدة ببنين العكارية، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بحادث سير في جبيل، قبل ثلاثة أيام.
وتجدر الاشارة إلى أنّ أحمد، شقيق خالد، توفي أيضا في الحادث.
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حادث سير
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