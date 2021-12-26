لبنان

تقرير إسرائيلي يكشف: عشرات الأهداف لـ"حزب الله" استُهدفت في سوريا

Lebanon 24
26-12-2021 | 06:00
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نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني في إسرائيل، أن جيش العدو قصف "عشرات الأهداف" التابعة لـ"حزب الله" في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن "خلال السنوات الـ3 الأخيرة".

وبحسب الموقع، قالت مصادر مطلعة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي "يحتفظ على مستوى عال لردع التنظيم الشيعي".

وذكر مسؤول رفيع المستوى في جهاز الأمن أن الجيش الإسرائيلي هاجم "خلال السنوات الأخيرة الـ3 عشرات الأهداف لحزب الله في سوريا".

وأوضحت مصادر رفيعة أن "حزب الله" لم يرد على الهجمات في سوريا ما زاد من صعوبة العمليات اللوجيستية وأنشطته لإقامة مواطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.

ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن "حزب الله" وبمساعدة إيران كان يستعد لهجوم مستقبلي على الجبهة الداخلية لإسرائيل وجنودها على الحدود من الأراضي السورية، بأسلحة تصل من إيران بحراً وبعضها يصل براً وجواً وتمرر عبر قوافل الى هضبة الجولان السورية.

(روسيا اليوم)

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