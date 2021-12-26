نائب "حزب الله": شكرا إيران... شكرا سوريا

غرّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"عشرات ملايين الليترات من المازوت الايراني المدعوم قدمها الحزب للبنانيين من كل الطوائف والمناطق في القرى والجبال في الشتاء والصقيع.شكرا لمن قرر، ولكل من سهر وخطط ونفذ ونقل وأوصل الدفء الى شرايين الوطن بكل أخلاقية وكرامة. شكرا ايران. شكرا سوريا. شكرا محور المقاومة".