لبنان

كيف سيكون طقس بداية الاسبوع... وهل تعود الأمطار؟

Lebanon 24
26-12-2021 | 03:26
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يؤثر على لبنان استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد.

وسيشهد لبنان بعض التقلبات الجوية الضعيفة يوم الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
 
- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة
- الجو : قليل السحب  - تشكل جليد فجرا وليلاً بقاعا وعلى الجبال 
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ١٥ - ٣٠ كم/س 
- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ١٠٠ ٪؜
- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.
المصدر: ال بي سي
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