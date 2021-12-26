كيف سيكون طقس بداية الاسبوع... وهل تعود الأمطار؟

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد.وسيشهد لبنان بعض التقلبات الجوية الضعيفة يوم الخميس.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة- الجو : قليل السحب - تشكل جليد فجرا وليلاً بقاعا وعلى الجبال- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ١٥ - ٣٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ١٠٠ ٪؜- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.