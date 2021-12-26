إلى المواطنين... إليكم الطرقات الجبليّة المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري، أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



كفردبيان - حدث بعلبك

المنيطرة - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

جرد مربين - الهرمل

مشمش - الهرمل

الهرمل - سيرالضنية عيناتا الارزكفردبيان - حدث بعلبكالمنيطرة - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكجرد مربين - الهرملمشمش - الهرملالهرمل - سيرالضنية