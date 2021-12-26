بالجرم المشهود... توقيف شخص بحوزته كابلات كهربائية مسروقة بهذه المنطقة

تمكنت مخابرات الجيش فجر اليوم من القاء على احد الاشخاص وبحوزته كابلات كهربائية مسروقة في منطقة الميناء، وفق مندوب "لبنان 24".





هذا وكانت المنطقة تشهد سرقات متعددة للكابلات الكهربائية في الاونة الاخيرة. وكان الموقوف برفقة شخصين آخرين تمكنا من الفرار، أما الموقوف فأحيل الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.هذا وكانت المنطقة تشهد سرقات متعددة للكابلات الكهربائية في الاونة الاخيرة.