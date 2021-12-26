لبنان

عز الدين: نواجه اليوم أشرس أنواع الحروب

Lebanon 24
26-12-2021 | 04:39
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أننا "وصلنا في لبنان اليوم للأسف إلى انقسام بين فريقين، فريق يراهن على الخارج، ويشكل رأس حربة لمشروع أميركي سعودي في لبنان، وهو القوات اللبنانية ومن يتحالف معها، وفريق يشكل انتماء وطنيا لهذا البلد، أي بأن هذا الفريق مؤمن بهذه الجغرافية التي يعيش بكرامة وعزة عليها مع الشعب وأهله وناسه، وأنه مستعد لبذل كل ما يستطيع لبناء البلد والدولة ومؤسساتها القوية والقادرة والعادلة، وتطويرها نحو مزيد من المواطنة".
 
وشدد عزالدين خلال لقاء سياسي أقيم في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور، على أننا "نواجه اليوم أشرس أنواع الحروب ألا وهي الحرب الاقتصادية المحرمة دوليا، علما أن أميركا وحلفاءها جربوا علينا كل الحروب العسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها، ولكنهم لم يحصدوا إلا الخيبة والحسرة، وإن شاء الله لن يحصدوا إلا الفشل والخيبة في هذه الحرب الاقتصادية التي تشن على لبنان".
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